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The Morning Pitt: A promising young lineman goes to the portal

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt started the week with another departure, as redshirt freshman defensive end Samuel Okunlola went into the transfer portal. On today's Morning Pitt, we're talking about that move and more with the overall state of college football.

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