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The Morning Pitt: A perfect night at the Pete and a chat with Dan Fisher

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt was literally perfect in the second half of its 83-61 win over Fairleigh Dickinson on Tuesday night at the Petersen Events Center. On today's Morning Pitt, we're talking about the Panthers going 17-for-17. Plus, we're joined by Pitt volleyball coach Dan Fisher to talk about the huge match the Panthers are hosting tonight.

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