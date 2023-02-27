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{{ timeAgo('2023-02-27 06:00:00 -0600') }} basketball Edit

The Morning Pitt: A perfect day at the Pete

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt's home schedule came to a close Saturday, and the Panthers did it in near-perfect fashion with a 99-82 win over Syracuse on Senior Night. We're talking about the game, first place in the ACC and more on today's Morning Pitt.

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