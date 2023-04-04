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The Morning Pitt: A new chancellor, a coaching change and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

There was some news outside of football and basketball yesterday, as Pitt hired a new chancellor and fired a coach. On today's Morning Pitt, we're talking about both moves - and what they mean for Pitt athletics overall.

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