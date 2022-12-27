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The Morning Pitt: A new 2024 commit and a look at 2023 needs

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt got a Christmas Day present with a commitment from a four-star receiver. We're talking about the latest addition to the Panthers' 2024 class and taking another look at the 2023 class on today's Morning Pitt.

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