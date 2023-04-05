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The Morning Pitt: A hoops transfer, QB1, the latest on kickers and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

We've got a lot to cover on today's Morning Pitt after one hoops player went into the transfer portal, Pat Narduzzi maybe named a starting quarterback and the Panthers' kicking situation has gotten very interesting. All that and more on today's Morning Pitt.

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