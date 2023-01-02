News More News
{{ timeAgo('2023-01-02 06:00:00 -0600') }} football Edit

The Morning Pitt: A great day to end 2022

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt ended 2022 in style with a pair of wins over ranked teams. On today's Morning Pitt, we're talking about the Sun Bowl, the North Carolina game and more.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}