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The Morning Pitt: A good weekend in the portal

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

After a couple weeks of losing players to the transfer portal, Pitt had a good weekend, landing four commitments out of the portal and addressing several key areas of need. On today's Morning Pitt, we're talking about the players Pitt landed and a lot more.

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