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The Morning Pitt: A fun night at the Pete

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt opened the 2022-23 hoops season with a bang on Monday night, and we're talking about the Panthers' 80-58 win over UT-Martin on today's Morning Pitt. Plus, a look at the latest football two-deep, a glance around the Coastal and more.

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