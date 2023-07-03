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The Morning Pitt: A fifth OL joins the class

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt landed another commitment over the weekend, and it came from an offensive lineman. On today's Morning Pitt, we're talking about how Moritz Schmoranzer fits with the Panthers, whether Pitt needs five offensive line recruits in the class and a lot more.

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