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The Morning Pitt: A conversation with Karlo Zovko

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Karlo Zovko has worked in Pitt's recruiting department since 2017, but he announced last week that he's leaving the Panthers. Today, he's joining us on the Morning Pitt to talk about his time at Pitt, what it's like in the recruiting department and a lot more.

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