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The Morning Pitt: A completed comeback

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Four days after failing to come back at Miami, Pitt got the job done against Wake Forest Wednesday night at the Petersen Events Center, overcoming an 11-point second-half deficit to beat the Deacons. On today's Morning Pitt, we're talking about that game and what stood out.

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