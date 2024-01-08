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The Morning Pitt: A big weekend for Pitt

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

It was a busy weekend in the South Side, as Pat Narduzzi fired three offensive coaches and landed a commitment from Alabama transfer quarterback Eli Holstein. We're breaking down all the news on today's Morning Pitt.

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