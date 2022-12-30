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The Morning Pitt: A big day for Pitt sports

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

It's a big day for Pitt sports today, with the hoops team hosting North Carolina and the football team set for the Sun Bowl. We're talking about both games and what they mean for the Panthers on today's Morning Pitt.

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