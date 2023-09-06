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The Morning Pitt: 5 thoughts on RB rotations, transfer updates and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On today's Morning Pitt, we're covering five topics: the running back rotation; the latest on Pitt's departed transfers; how the Panthers' opponents fared in Week One; Pat Narduzzi's record against other coaches; and Pitt now has good odds in the ACC.

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