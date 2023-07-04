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The Morning Pitt: 5 thoughts on Pitt's 2024 class

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

For Independence Day, we've got five thoughts on Pitt's 2024 recruiting class. From a strong group of linemen to the potential for six four-star prospects, we've got a lot to say on today's Morning Pitt.

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