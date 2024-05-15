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The Morning Pitt: 5/15/2024 - Are you taking Pitt over 5.5 wins?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Some new win totals are out for the 2024 season, and Pitt's over/under is set at 5.5. Are you taking the Panthers for more than 5.5 wins? We're looking at the schedule and the smart bet on today's Morning Pitt.

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