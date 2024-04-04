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The Morning Pitt: 4/4/2024 - What's next for Pitt after Bub's departure?

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Now that Bub Carrington is leaving Pitt for the NBA, the Panthers have some questions to answer and some holes to fill. On today's Morning Pitt, we're breaking down the news and looking at what's next for Jeff Capel's group.

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