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The Morning Pitt: 12 local recruits to know

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Western Pennsylvania has a strong crop of young football prospects on the rise, and on today's Morning Pitt, we're looking at 12 recruits to know from the next three classes.

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