News More News
ago football Edit

The Morning Pitt: 10 things we learned in training camp

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Training camp ends today, so let's take a look at what we've learned in the last four weeks of camp. Here are 10 things know now that camp is over.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}