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The Morning Pitt: 10 good things about Pitt hoops

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

There's not much to say about Pitt's 27-point loss to Duke that hasn't already been said, so on today's Morning Pitt, we're doing something different. In the wake of a brutal loss, we're listing 10 good things about Pitt hoops.

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