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football
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The best in the state: Top five running backs
Alex Christo
Recruiting Analyst
There's talent in Pennsylvania at the running back position, and today Panther-Lair.com recruiting analyst Alex Christo Is breaking down the top five backs, regardless of class.
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