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football
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The best in the state: Top five quarterbacks
Alex Christo
Recruiting Analyst
Who are the top quarterback prospects in Pennsylvania regardless of class? Panther-Lair.com recruiting analyst Alex Christo has the top five. 5. Brad Birch 6’1" 180 | 2024 | Gateway (Monroeville)Bi...
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