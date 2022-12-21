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Steel Valley standout commits to Pitt

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Steel Valley star Cruce Brookins committed to Pitt on Signing Day, giving the Panthers' 2023 recruiting class a talented defensive back from the WPIAL. After he signed, Brookins spoke to Panther-Lair.com about picking Pitt, playing for the hometown team and a lot more.

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