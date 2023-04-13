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Spring camp video: WRs and DBs face off in one-on-ones

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Check out video of Pitt's receivers and defensive backs facing off in one-on-one drills from Thursday's practice.

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