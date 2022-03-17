 Panther-lair - Spring camp video: Watch the tight ends in action
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Spring camp video: Watch the tight ends in action

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Check out video of Pitt's tight ends catching passes during spring practice this week.

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