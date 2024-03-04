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Spring camp video: The quarterbacks in action

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt's got five scholarship quarterbacks on the roster, and here's video of those five working during the first practice of spring camp on Monday.

10 - Eli Holstein
11 - Christian Veilleux
12 - Julian Dugger
14 - Ty Dieffenbach
19 - Nate Yarnell

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