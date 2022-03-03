 Panther-lair - Spring camp video: QBs work with RBs
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Spring camp video: QBs work with RBs

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Check out video of Pitt’s quarterbacks and running backs working on drills during spring camp.

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