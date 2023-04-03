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{{ timeAgo('2023-04-03 09:00:00 -0500') }} football Edit

Spring camp video: QBs and WRs work down the sideline

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Check out Pitt's quarterbacks and receivers working deep passes down the sideline in this video from a recent spring practice.

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