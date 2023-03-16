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Spring camp video: QBs and WRs on the first day

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Check out video of Pitt's quarterbacks and receivers working together during the first practice of spring camp on Tuesday.

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