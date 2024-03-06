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Spring camp video: Pitt's QBs work with the RBs and WRs

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Check out video of Pitt's quarterbacks working with the Panthers' receivers and running backs during drills in Wednesday morning's practice.

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