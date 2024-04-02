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Spring camp video: A look inside practice

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt will start the fourth week of spring camp today, and here's a look inside practice with video from the first three weeks of camp.

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