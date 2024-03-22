Advertisement
News More News
ago football Edit

Spring camp report: Gearing up for the first scrimmage

Jim Hammett • Panther-lair
Staff
@JimHammett

CLICK HERE FOR FRIDAY'S SPRING CAMP REPORT

Pitt held its sixth practice of spring football on Friday ahead of the first big scrimmage of camp. Here are a few notables from today's practice window to the media.

CLICK HERE FOR FRIDAY'S SPRING CAMP REPORT

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement