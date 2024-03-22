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Spring camp report: Gearing up for the first scrimmage
Jim Hammett
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Panther-lair
Staff
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Pitt held its sixth practice of spring football on Friday ahead of the first big scrimmage of camp. Here are a few notables from today's practice window to the media.
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