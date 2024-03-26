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Spring camp report: Defense ascending, QB rundown and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

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Pitt was back at it in the South Side on Tuesday morning for the Panthers’ first practice after the first scrimmage of spring camp on Saturday, and if Tuesday morning was an indication, Saturday belonged to the defense.

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