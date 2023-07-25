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Slideshow: The Zoo Crew gets ready for the TBT

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Some of Pitt's best alumni will be leading the Zoo Crew into the TBT tonight. Here are 57 photos from the team's practice in Pittsburgh last week.

Photos: Matt Hawley


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