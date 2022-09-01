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Slideshow: Pitt wins in the return of the Brawl

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt won the return of the Backyard Brawl Thursday night at Acrisure Stadium with a 38-31 defeat of West Virginia. Here are 38 photos from the game.

Photos: Matt Hawley


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