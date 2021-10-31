 Panther-lair - Slideshow: Pitt loses to Miami
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Slideshow: Pitt loses to Miami

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Check out 28 photos from Pitt's 38-34 loss to Miami at Heinz Field on Saturday.


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