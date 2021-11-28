 Panther-lair - Slideshow: Pitt gets win No. 10 at Syracuse
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Slideshow: Pitt gets win No. 10 at Syracuse

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Check out 27 photos from Pitt's 31-14 win at Syracuse last night.

Photos: Matt Hawley


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