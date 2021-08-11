 Panther-lair - Slideshow: Pitt gets the shoulder pads
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Slideshow: Pitt gets the shoulder pads

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Check out 39 photos from Pitt's practice in shoulder pads on Tuesday.

Photos: Matt Hawley


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