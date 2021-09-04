 Panther-lair - Slideshow: Pitt beats UMass 51-7
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Slideshow: Pitt beats UMass 51-7

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Check out 14 photos from Pitt's 51-7 win over UMass on Saturday at Heinz Field.


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