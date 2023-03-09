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Slideshow: Pitt beats Georgia Tech in second-round ACC Tournament game

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Check out 33 photos from Pitt's 89-81 win over Georgia Tech in the ACC Tournament on Wednesday.

Photos: Matt Hawley


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