 Panther-lair - Slideshow: Pitt beats Duke in Durham
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Slideshow: Pitt beats Duke in Durham

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Check out 33 photos from Pitt's 54-29 win at Duke on Saturday.

Photos: Matt Hawley


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