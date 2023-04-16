News More News
{{ timeAgo('2023-04-16 10:47:44 -0500') }} football Edit

Slideshow: Photos from the Blue-Gold Game

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Check out 35 photos from Pitt's Blue-Gold Game at Acrisure Stadium on Saturday.

Photos: Matt Hawley


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}