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Slideshow: Photos from Pitt's win over Wofford

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Check out 20 photos from Pitt's 45-7 win over Wofford at Acrisure Stadium on Saturday.

Photos: Matt Hawley


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