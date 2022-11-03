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Slideshow: Photos from Pitt's win over Edinboro

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Check out 33 photos from Pitt's win over Edinboro on Wednesday night at the Petersen Events Center.

Photos: Matt Keenan


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