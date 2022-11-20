News More News
{{ timeAgo('2022-11-20 05:54:36 -0600') }} football Edit

Slideshow: Photos from Pitt's win over Duke

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Check out 20 photos from Pitt's 28-26 win over Duke on Saturday.

Photos: Hannah Wilson


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}