 Panther-lair - Slideshow: Photos from Pitt's win over Clemson
News More News
{{ timeAgo('2021-10-23 22:06:29 -0500') }} football Edit

Slideshow: Photos from Pitt's win over Clemson

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Check out 37 photos from Pitt's win over Clemson on Saturday at Heinz Field.

Photos: Matt Hawley


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}