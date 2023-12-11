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Slideshow: Photos from Pitt's win over Canisius

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Check out 41 photos from Pitt's win over Canisius on Saturday at the Petersen Events Center.

Photos: Ethan Shulman


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