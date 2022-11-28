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Slideshow: Photos from Pitt's win at Miami

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Check out 40 photos from Pitt's 42-16 win at Miami on Saturday.

Photos: Matt Hawley


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