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Slideshow: Photos from Pitt's season-opening win

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Check out 30 photos from Pitt's season-opening win over UT-Martin at the Petersen Events Center on Monday night.

Photos: Matt Hawley


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